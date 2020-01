Zeugen gesucht : Taucher in Hamburg auf der Suche nach Matheus José Gabriel Amaro

Nach neue Hinweisen der Ermittler soll der Vermisste zwei Personen auf der Reeperbahn kennengelernt haben.

07. Januar 2020, 12:14 Uhr

Hamburg | Seit September wird der 29-jährige Matheus José Gabriel Amaro vermisst. Seit Dienstagmorgen suchen Taucher der Bereitschaftspolizei in Kanälen in Hamburg nach Hinweisen auf den vermissten Brasilianer.

Laut einer Polizeisprecherin Evi Theodoridou könne nicht ausgeschlossen werden, dass der 29-Jährige dort Opfer einer Straftat oder eines Unfalls geworden sein könnte. Konkrete Hinweise, dass der Vermisste im Kanalbecken liege seien jedoch nicht eingegangen. Man wolle jedoch sicher gehen.

Der Vermisste, der in Hamburg in der IT-Branche arbeitete, hatte seiner Schwester vor seinem Verschwinden gesagt, dass er mit einer neuen Bekannten in einem Klub feiern gehen wolle. Ob er dort war, ist unklar. Danach verliert sich die Spur des 29-Jährigen: Eine geplante Reise mit seiner Familie trat er nicht an und auch auf der Arbeit erschien Amaro nicht.

Polizei

Neue Hinweise

Das Landeskriminalamt nahm die Ermittlungen auf. Nun lägen den Ermittlern Hinweise vor, dass der Vermisste in der Nacht vom 14. auf den 15. September in Hamburg-St. Pauli auf der Reeperbahn zwei Personen kennenlernte und gemeinsam mit diesen im Anschluss ein Konzert in einem Lokal in der Großen Elbstraße besucht haben soll.

Diese Personen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Darüber hinaus fragen die Ermittler: Welche Personen hatten am 21. September nach 19:26 Uhr noch Kontakt zu Matheus José Gabriel Amaro?

Hinweise können unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an jede Polizeidienststelle abgegeben werden.

