Interview mit Serienstar : Susan Sideropoulos: „Ich liebe Traditionen und Feiertage“

Die Schauspielerin über ihre Rolle bei GZSZ, das Rezept für eine glückliche Ehe und ihr ganz spezielles Heimatgefühl.

von Manfred Ertel

05. Mai 2018, 12:56 Uhr

Hamburg | Sie war so etwas wie ein Stammgast in deutschen Wohnzimmern. Zehn Jahre lang, von 2001 bis 2011, flimmerte die Hamburgerin Susan Sideropoulos (37) als Serienliebling „Verena Koch“ in der Daily-Soap „Gute Zeiten schlechte Zeiten“ (GZSZ) jeden Abend über die Bildschirme, und ihre Fangemeinde wuchs und wuchs. Auch nach ihrem Fernsehtod durch einen tragischen Verkehrsunfall und der Geburt von zwei Söhnen im echten Leben blieb sie auf dem Bildschirm äußerst präsent. Zum Beispiel als Moderatorin von Popmusik-Sendungen, als Tänzerin und spätere Siegerin von „Let’s Dance“ 2007 oder als Schauspielerin in Filmen und anderen Serien wie „Küstenwache“, „Mila“ oder „Soko München“ und „Einstein“.

Sideropoulos wurde als Tochter eines griechischen Vaters und einer deutsch-israelischen Mutter in Hamburg geboren und studierte an der Hamburger Stage School Gesang, Tanz und Schauspiel. Sie ist vielseitig, präsentierte auch Comedy-Sendungen und Hochzeit-Shows wie „Traumhochzeit“ und zuletzt „Traut Euch“. Inzwischen ist Hamburg für sie nur noch eine Art zweiter Wohnsitz, auch wenn sie manchmal mit etwas Wehmut an die Zeit zurückdenkt. Zum Beispiel an das Restaurant ihres Vaters. „Das war der Hauptanlaufpunkt in meiner Kindheit, bei Geburtstagen, für alle Kontakte“, erinnert sie sich. 30 Jahre lang betrieb ihr Vater das beliebte Restaurant „La Cassita“ am Eppendorfer Weg, für italienische und südeuropäische Spezialitäten. Es war so etwas wie eine Instanz, und er war es auch. „Er war so etwas wie der Bürgermeister von Eppendorf“, erzählt die Schauspielerin lachend. Und er hat früh auf ihr Talent gesetzt. „Mein Vater hat praktisch jeden angesprochen, der was mit Fernsehen zu tun hatte, schon als ich erst zehn Jahre alt war“, sagt sie: „Diese Geschichten erzählen mir Fernsehmacher heute noch, das ist für mich die schönste Hamburg-Erinnerung“.

Die wichtigste Frage zuerst. Stimmt es eigentlich, dass Sie vor einer künstlerischen Wiederauferstehung stehen und zu GZSZ zurückkommen?

Das liest man zwar immer wieder, aber da ist nichts dran, alles Quatsch. Zuletzt gab es allerdings auch ein bisschen Eigenverschulden, das tut mir leid. Ich habe mir mit meinem Kollegen Raúl Richter, der auch bei GZSZ war, ein Späßchen gemacht und mit anderen ehemaligen GZSZ-Kollegen ein Spaß-Video für Instagram gedreht nach dem Motto: „Wir sind wieder da“. Das war lustig, mit verstellten Stimmen, und wir dachten, es war so klar, dass wir Spaß gemacht haben. Eine Stunde später lief die Nachricht überall.

Aber reizen würde Sie eine Rückkehr schon?

Eigentlich eher nicht. Das war damals für mich eine klare Entscheidung, nach zehn Jahren zu gehen. Es war Zeit für was Anderes, ich hatte zwei Kinder bekommen. Und ich konnte viele andere tolle Sachen ausprobieren. Aber grundsätzlich sage ich niemals nie, bevor die Frage nicht wirklich im Raum steht.

Fehlt einem eigentlich was, wenn man nicht mehr täglich vor der Kamera steht und in die Wohnzimmer kommt?

Ich bin daran gewöhnt, viel zu arbeiten, viel zu machen, viel mehr Texte zu lernen. Anfangs hat mir das sehr gefehlt, und ich musste mich tatsächlich erst mal an den freien Markt gewöhnen. Manchmal habe ich gedacht, wow, was macht man jetzt die ganze Zeit. Man wird dann schon ein bisschen unruhig und ungeduldig, weil man ein anderes Pensum gewohnt ist.

Gibt es eine neue Art von Gelassenheit, wenn Sie mal länger auf ein Angebot warten müssen, weil Sie ja mit Kindern und Familie genug um die Ohren haben?

Tatsächlich kann mir dieses schwarze Loch nicht so passieren, das vielleicht andere Kollegen kennen, wo es immer weiter gehen muss. Es ist ein wahnsinniges Plus, dass ich ein so stabiles Umfeld um mich habe, meinen Mann, meine Kinder, meine Freunde, meine Familie. Wenn mal nicht sofort ein neues Engagement kommt, denke ich vielleicht im ersten Moment, ach Mist, aber dann ist es auch toll, viel Quality-Zeit mit meinen Kindern verbringen zu können, bei Schulaufführungen dabei zu sein oder in Urlaub zu fahren, Sachen, die sonst auch mal wegfallen.

Sie haben ihren Mann gleich zwei Mal geheiratet, einmal traditionell auf dem Standesamt und ein zweites Mal nach jüdischem Zeremoniell. Jetzt wollen Sie ihn womöglich ein drittes Mal heiraten, zu Ihrem 15. Hochzeitstag. Was wollen Sie sich versichern?

Nichts, wir müssen nicht noch mal heiraten, um uns unsere Liebe zu beweisen. Mein Mann muss das jetzt auch nicht unbedingt haben, noch mal so einen Riesenaufwand. Ich finde das als Geste schön, die ganzen Freunde von damals noch mal einzuladen und die, die dazu gekommen sind, zusammen mit unseren Kindern. Ich hatte immer gedacht, dass wir das zum Zehnjährigen vielleicht noch mal machen, aber da musste ich arbeiten und es hat überhaupt nicht gepasst.

Sind sie als gutes Vorbild oder gute Ratgeberin für die Moderatorin der aktuellen Hochzeit-Show „Traut Euch“ ausgewählt worden?

(lacht): Ich glaube, es gibt schlechtere Besetzungen für ein Hochzeitsformat. Im Ernst: Ich würde nichts moderieren, wo ich überhaupt nicht hinter stehen kann. Und ich moderiere am liebsten Formate, in denen es ans Herz geht. Und es ist schön, mit Hochzeitspaaren zu tun zu haben, die uns sehen und sagen, oh, das lohnt sich ja.

Was ist das Geheimnis von 13 Jahren Ehe in diesem schnelllebigen Film- und Fernsehgeschäft?

Es gibt keins. Wenn es ein Geheimnis gäbe, dann könnte es ja jeder, und ich würde ich den wahnsinnigen Ratgeber schreiben und für ganz viel Geld verkaufen. Jeder Mensch ist verschieden, man kann nie von sich auf andere schließen. Aber klar ist schon, dass es ein paar Sachen gibt, die wichtig sind: Für uns zum Beispiel, dass wir immer noch zwei eigenständige Individuen sind, unser eigenes Leben haben, und dass wir uns vor allem Sachen gönnen.

Zum Beispiel?

Alleine in den Urlaub zu fahren mit Freunden. Ich finde es ganz wichtig, sich gegenseitig was zu gönnen und nicht alles gegeneinander aufzurechnen. Das bringt niemandem was. Wenn ich meinen Mann für eine Woche in Urlaub schicke, sehe ich das größte Plus auch für mich. Ich kriege einen Mann wieder, der ist erholt, entspannt, happy, deshalb ist es genauso auch andersrum. Er sagt immer happy wife, happy life. Alles andere funktioniert nicht.

Sie sind in Hamburg aufgewachsen und haben hier ihre Karriere gestartet, leben jetzt aber in Berlin mit „Wohnmöglichkeit“ Hamburg. Was heißt das?

Das heißt zum Beispiel, wenn es eine längerfristige Produktion in Hamburg gibt, habe ich eine Möglichkeit da zu wohnen. Ich bin gerne in Hamburg, auch wenn ich inzwischen in Berlin lebe. Meine zwei ältesten Freunde sind in Hamburg, ich bin da noch häufig, auch zu Musical-Premieren. Ich liebe Musicals. Und kann dann da immer wohnen.

Was ist der Unterschied zwischen beiden Städten?

Man darf das als geborene Hamburgerin ja fast nicht sagen, aber ich lebe auch unfassbar gern in Berlin. Ich bin mit meinem Mann jetzt 22 Jahre zusammen, wir hatten Anfangs eine Fernbeziehung Hamburg-Berlin, das heißt, ich war meine ganze Jugend jedes Wochenende in Berlin. Aber wenn ich jetzt nach Hamburg reinfahre mit der Bahn, an der Alster vorbei, ist das für mich immer ein Magic-Moment. Man muss klar sagen, dass Hamburg tausendmal schöner ist als Berlin, die Innenstadt zum Beispiel ist traumhaft.

Ihr Vater ist Grieche, Ihre Mutter Deutsch-Israelin, Sie leben zwischen drei Welten und zwei Städten – was bedeutet Heimat für Sie?

Heimat ist da, wo meine Liebsten sind. Ich könnte überall auf der Welt leben, aber ich brauche immer die Menschen dazu. Dass die Sonne mehr scheint als anderswo, reicht mir nicht.

Welche Beziehung haben Sie zur Heimat Ihrer Eltern, in der in beiden Fällen die politische Lage etwas heikel ist?

Davon mache ich mich frei. Ich liebe beide Länder extrem, ich bin in Israel ein- bis zweimal im Jahr. Das liegt daran, dass die Schwester meines Mannes dort lebt, aber dort auch fast unser ganzer Freundeskreis ist. Wir sind in Berlin sehr mit der Jüdischen Gemeinde verbunden, unsere Kinder gehen auf eine jüdische Schule. In den Ferien in Tel Aviv ist deshalb gefühlt für uns halb Berlin da am Strand. Ich liebe dieses Land, wenn ich da bin, ist das wirklich wie eine zweite Heimat.

Und Griechenland?

Da waren wir schon eine ganze Weile nicht mehr. Diesen Sommer wollen wir aber auf jeden Fall nach Griechenland, weil ich auch den Kindern gerne mal zeigen würde, wo ich meine ganze Kindheit verbracht habe. Meine schönsten Kindheitserinnerungen liegen außer in Hamburg definitiv in unserem kleinen Haus in der Nähe des Strandes zwischen zwischen Thessaloniki und Chalkidiki.

Sie engagieren sich stark als Botschafterin für das Kinder- und Jugendhilfswerk ARCHE, das wiederum ein christliches ist. Wie kommt‘s?

Für mich sind die ganzen Kulturen oder Religionen nicht so wichtig, für mich gibt es da überhaupt keine Unterschiede. Ich liebe Traditionen und Feiertage, wenn die Familie zusammenkommt, aber ob das wegen Ostern ist oder wegen Pessach ist mir vollkommen egal. Wir haben einen Weihnachtsbaum zuhause und einen Hanukkah-Leuchter, wir nehmen alles mit. Und die ARCHE ist ein ganz tolles Projekt, Wir haben große Armut in Deutschland, von der viele gar nichts wissen. In Berlin reden wir von 40 Prozent Kinderarmut. Wenn man nach Hellersdorf oder Marzahn rausfährt trifft man dort Kinder und Jugendliche, die sind teilweise 18 Jahre alt und waren noch nie am Ku’damm oder am Brandenburger Tor, weil sie sich nicht mal ein Busticket kaufen können. Deshalb ist die Arche immer glücklich über Klamotten, Spielsachen und jeden freiwilligen Helfer.

Satzanfänge

Schauspielerin und Mutter zu sein ...sind zwei Dinge, die mein Leben bereichern.

Erholung von Job und Familie finde ich ...bei meinen Freundinnen und am besten mit denen zusammen beim Wellnessen.

Meine Jungs finden mich ...leider nicht ganz so cool wie ihren Papa.

In den Ferien bin ich gern ...mit meiner Familie irgendwo am Strand, Thailand ist auch ganz weit vorn.

Sport ist ...eine sehr gute Sache, die ich gerne mehr machen würde

Allein In Urlaub zu fahren ...ist mit Freundinnen super, eine ganz andere Qualität. Das bedeutet ausschlafen und nicht auf die Uhr gucken. Ganz allein, das wäre ein Albtraum.