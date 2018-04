Hamburger Bürgerschaft : Suizid in der JVA: Presse soll nicht mehr informiert werden

Um Nachahmer-Taten zu verhindern, will der Justizsenator keine einzelnen Mitteilungen mehr über Selbstmorde rausgeben.

von dpa

25. April 2018, 13:42 Uhr

Hamburg | Wegen einer befürchteten Nachahmergefahr will Justizsenator Till Steffen (Grüne) nicht mehr in Pressemitteilungen über einzelne Suizide in den Hamburger Justizvollzugsanstalten informieren. Im Justizausschuss der Bürgerschaft habe er den Schritt den Abgeordneten am Dienstagabend mit dem sogenannten Werther-Effekt begründet, sagte seine Sprecherin.

Dieser Effekt stellt einen Zusammenhang zwischen öffentlicher Berichterstattung über Selbsttötungen und einer Zunahme von Fällen her. Deshalb hätten auch Experten wie der Psychiatrie-Professor Peer Briken vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE), der für Suizidprävention in den JVAs zuständig ist, Zurückhaltung empfohlen.

Die Behörde trage eine besondere Verantwortung für die Insassen der Gefängnisse, sagte Steffens Sprecherin Marion Klabunde. „Wir halten es bei Suiziden nun für verantwortungsvoller, künftig statt einer Pressemitteilung direkt und in öffentlicher Sitzung die Mitglieder des Justizausschusses zu informieren.“ Das entspreche der gebotenen Sensibilität.

Kritik kam von der FDP. Die Fraktionsvorsitzende und justizpolitische Sprecherin Anna von Treuenfels-Frowein nannte das neue Vorgehen „intransparent“. „In einem Rechtsstaat muss die Öffentlichkeit unmittelbar davon erfahren und nicht erst Wochen später im Ausschuss.“ Sie warf dem Senator vor, „der berechtigten Kritik an den Zuständen in den JVAs“ ausweichen zu wollen.