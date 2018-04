Hamburg-Rotherbaum : Sturz aus drei Metern Höhe – Bauarbeiter schwer verletzt

Ein 40-jähriger Arbeiter musste nach dem Zusammenbruch eines Gerüst von mehreren Einsatzkräften gerettet werden.

von dpa

10. April 2018, 15:03 Uhr

Hamburg-Rotherbaum | Am Dienstagmorgen stürzte ein Bauarbeiter in Hamburg-Rotherbaum drei Meter in die Tiefe und verletzte sich schwer.

Der 40-Jährige sei ein Stockwerk tief gefallen, nachdem eine gerüstähnliche Konstruktion im fünften Obergeschoss eines Rohbaus zusammengebrochen sei, teilte die Feuerwehr mit. Der Mann musste von insgesamt zwölf Einsatzkräften über eine Drehleiter gerettet werden. Er wurde mit dem Verdacht auf ein Wirbelsäulentrauma und eine Oberschenkelfraktur in ein Krankenhaus eingeliefert.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?