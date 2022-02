Schleswig-holstein : Stürmisches Wetter im Norden erwartet

Sturm und Regen erwarten die Menschen am Mittwoch in Schleswig-Holstein und Hamburg. In der Nacht zum Donnerstag besteht durch orkanartige Böen gebietsweise Unwettergefahr, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Im Tagesverlauf bleibt es am Mittwoch zunächst bedeckt und regnerisch, bei Höchstwerten zwischen neun und elf Grad. Ab dem Abend nimmt der Wind dann in Böen zu. Nachts ist bei starken Wolken, kräftigem Regen und örtlichen Gewittern vermehrt mit schweren Sturmböen zu rechnen. In Gewitternähe und an der Nordsee kann es zu Orkanböen von bis zu 120 Kilomet...

