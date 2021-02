Barmbek-Süd : Streit vor Supermarkt – 20-Jähriger in Hamburg mit Messer verletzt

Ein Mitarbeiter wollte den Streit zwischen zwei Männern schlichten und wird dabei an der Hand verletzt.

Hamburg | Bei einer körperlichen Auseinandersetzung vor einem Hamburger Supermarkt ist ein 20 Jahre alter Mann mit einem Messer verletzt worden. Zwei Kunden waren am Samstagabend in dem Supermarkt im Stadtteil Barmbek-Süd zunächst verbal in Streit geraten, wie ein...

