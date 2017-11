Landesparteitag : Streit und Anschuldigungen: Hamburger AfD wählt Landesvorstand

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

erstellt am 25.Nov.2017

Hamburg | Die Alternative für Deutschland (AfD) in Hamburg will auf ihrem Landesparteitag am Samstag (9 Uhr) einen neuen Landesvorstand wählen. Bis zuletzt war offen, wer alles kandidieren möchte. Einige der Kontrahenten warfen Parteikollegen vor, mit gezielten Aktionen im Vorfeld die Wahl beeinflussen zu wollen. Das Hamburger Bündnis gegen Rechts hat zu Beginn des zweitägigen Parteitags zu einer Kundgebung aufgerufen. Bis zu 100 Teilnehmer werden laut Polizei erwartet.

Erklärt hat seine Kandidatur bereits Dirk Nockemann, der früher in der Schill-Partei war und für diese von August 2003 bis März 2004 Innensenator war. Nockemann ist derzeit Fraktionsvize in der Bürgerschaft. Der Jurist ist Gründungsmitglied des AfD-Landesverbandes. Gegen ihn tritt Schatzmeisterin und Büroassistentin der AfD, Nicole Jordan, an. Sie wolle sich in dieser Funktion vor allem um die Themen Kinder- und Altersarmut sowie Bildung kümmern, hatte sie erklärt.

Aktuell läuft eine Unterlassungsklage von Jordan gegen die Bürgerschaftsfraktion und deren Vorsitzenden Jörn Kruse. Sie fühlt sich nach eigenen Angaben in ihrem Job als Büro-Assistentin der AfD-Fraktion schlecht behandelt und sprach von der Weitergabe persönlicher Daten sowie übler Nachrede. Am 14. März 2018 soll die Angelegenheit erneut das Arbeitsgericht beschäftigen.

Bisher war Bernd Baumann Parteichef, der Hamburger AfD-Bundestagsabgeordneter wurde. Er will nicht mehr Landeschef werden. „So schwer mir das fällt“, sagte er am Samstag kurz vor der Wahl. Das Amt des Landesvorsitzenden lasse sich nur noch schlecht mit seiner Arbeit als Parlamentarischer Geschäftsführer der AfD in Berlin vereinbaren.

Offen ist auch, ob der AfD-Co-Fraktionsvorsitzende Alexander Wolf für das Amt des Landeschefs kandidiert. Kurz vor dem Parteitag hatten Medienberichte für Wirbel gesorgt, Wolf habe vor 23 Jahren das Liederbuch „Schlachtruf“ herausgegeben, das nationalsozialistische Hymnen enthalte.

Wolf räumte die Veröffentlichung der Liedersammlung ein. „Für wenige Interessierte stellte ich damals eine Auswahl von Liedern zusammen“, erklärte Wolf daraufhin. Es seien auch Wanderlieder und Lieder aus dem Widerstand enthalten gewesen. „Heutzutage würde ich für die Herausgabe dieser Liedersammlung nicht mehr zur Verfügung stehen.“ Wolf sprach von einer Schmutzkampagne aus Parteikreisen. „Dies dient dazu, vor dem Parteitag Stimmung gegen mich zu machen, um andere Kandidaten zu unterstützen“, lautete sein Vorwurf. Das Hamburger Bündnis gegen Rechts betonte, das Liederheft könne dem Juristen nun zum Verhängnis werden und sei von Wolf „kein einmaliger Ausrutscher“.