Hamburg : Streifenwagen verunglückt – Sonderrechtsfahrt endet am Laternenmast

Bei dem Unfall wurden drei Polizisten verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden.

von Frank Bründel/citynews.tv

04. August 2018, 09:42 Uhr

Hamburg | Am Freitag Abend verunglückte ein Streifenwagen bei einer Sonderrechtsfahrt in Hamburg. Vermutlich mit weit überhöhter Geschwindigkeit wurde der Wagen an der Kreuzung Hammer Landstrasse / Sievekingsdamm aus der Kurve getragen und prallte frontal gegen einen Lichtmast. Bei dem Unfall wurden drei Polizisten verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Die Bremsspur des Wagens war etwa 35 Meter lang. Der Verkehrsunfallsdienst hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Die Besatzung des Streifenwagens war auf dem Weg zu einem angeblichen Raub am Ankelmannsplatz vor dem B&B Hotel gewesen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?