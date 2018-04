Hamburg : Steuerhinterziehung in Millionenhöhe: Online-Händler verhaftet

Ein 44-jähriger Unternehmer hat bei seiner Steuererklärung getrickst und sieben Millionen Euro hinterzogen.

von dpa

06. April 2018, 13:39 Uhr

Hamburg | Ein Hamburger Online-Händler soll Steuern in Höhe von mehr als sieben Millionen Euro hinterzogen haben. Der 44-Jährige sei am Mittwoch von Zielfahndern der Polizei festgenommen worden, teilte die Finanzbehörde am Freitag mit. Der Deutsche chinesischer Abstimmung befinde sich in Untersuchungshaft. Staatsanwaltschaft und Steuerfahndung hätten diese Woche mehrere Geschäfts- und Privaträume des Beschuldigten durchsucht. Dabei seien Vermögensgegenstände im Wert von 350.000 Euro sichergestellt worden.

Die Firma des 44-Jährigen soll über ein chinesisches Netzwerk gesteuert worden sein. In ihren Steuererklärungen habe die Firma die Umsätze von nur einem Ebay-Account angemeldet. Es habe jedoch mindestens 14 weitere Accounts gegeben, deren Umsätze von insgesamt 45 Millionen Euro in zweieinhalb Jahren dem Finanzamt verschwiegen worden seien.

Die Finanzbehörde sprach von einem erfolgreichen „Schlag gegen die chinesische Online-Mafia“. Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) erklärte: „Steuerhinterziehung im Online-Handel wird zunehmend zu einem immer größeren Problem, nicht nur für den Fiskus, sondern auch für alle ehrlichen Einzelhändler, die gegen kriminelle Wettbewerber einen massiven Nachteil erleiden.“

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?