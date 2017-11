Gestaltungswettbewerb : Star-Architekt Teherani baut Hamburgs neue U5-Bahnhöfe

vergrößern 1 von 1 Foto: Hochbahn 1 von 1

von Markus Lorenz

erstellt am 16.Nov.2017 | 11:49 Uhr

Hamburg | Dieser Anblick wird alles andere als unterirdisch: Das Büro des Hamburger Stararchitekten Hadi Teherani gestaltet die Bahnhöfe für den östlichen Abschnitt der neuen U-Bahnlinie 5. Der wohl bekannteste Hamburger Baumeister der Gegenwart („Tanzende Türme, „Dockland“, „Berliner Bogen“) hat sich in der internationalen Ausschreibung für das Liniendesign der U5-Haltestellen durchgesetzt. „Unser Entwurf ist einzigartig, weil es uns gelungen ist, der neuen Linie sowohl eine gestalterische, als auch eine emotionale Identität zu verleihen“, schwärmte der Wettbewerbssieger am Mittwoch von der eigenen Idee, die einen besonderen Schwerpunkt aufweist. Teherani: „Wir holen die Natur als Gestaltungselement in die Haltestelle hinein und schaffen dadurch eine außergewöhnliche Atmosphäre.“

Hamburg will 2021 mit dem Bau seiner fünften U-Bahn-Linie in Bramfeld beginnen und von dort aus schrittweise einen Großteil des Stadtgebiets anbinden. Die Strecke verläuft im Ost-Abschnitt über die Großsiedlung Steilshoop und die City Nord zunächst in die Innenstadt. Von dort ist die Fortsetzung nach Westen bis in den Osdorfer Born geplant. Auch die benachbarte Stadt Schenefeld (Kreis Pinneberg) hofft bei der Gelegenheit auf einen Schienenanschluss.

Die Linie solle „ein eigenes Gesicht mit Wiedererkennungswert“ erhalten, sagte Verkehrsstaatsrat Andreas Rieckhof. Der Siegerentwurf verwendet dafür Naturelemente. Teherani gelinge es, „auf besondere Weise Funktionalität und Ästhetik“ zu verbinden, lobt die Wettbewerbsjury. Vorgesehen sei die Verwendung neuester Technologien bei Leitsystemen, Materialien und Beleuchtung. Maßstäbe setze das Konzept auch hinsichtlich Nutzerfreundlichkeit, Raumklima, Umweltfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit.

Die Stationen werden einheitlich mit Hockern, Abfalleimern und Stehhilfen möbliert, die an Baumstämme erinnern. Aus den Lochmetalldecken fällt „biodynamisches Licht“ auf die Bahnsteige, das an den Biorhythmus des Menschen angelehnt wird, um eine hohe Aufenthaltsqualität zu bieten. Jeder Bahnhof erhält Glaselemente mit einem jeweils eigenen Farbton. Vor die Wände werden Keramikfassaden gehängt. Und: Leuchten im Beton bilden ein in Hamburg neuartiges Wegeleitsystem.

Ohnehin werde die U5 eine der modernsten U-Bahnlinien der Welt, versprach Klaus Uphoff, Projektleiter bei der Hochbahn. „Mit dem vollautomatischen Betrieb und einer kundenfreundlichen Ausstattung wollen wir neue Standards auch im Hinblick auf die Haltestelle der Zukunft setzen.“