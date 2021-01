Diebe in Hamburg-Wellingsbüttel : Spektakuläre Verfolgungsjagd mit der Polizei: Autoknacker stehlen Porsche

Die Verdächtigen entwendeten das Fahrzeug aus einer Garage - bei der Verfolgungsjagd erhielten sie Unterstützung.

04. Januar 2021, 15:02 Uhr

Hamburg | Autodiebe haben am Montagmorgen gegen 4.20 Uhr einen Porsche 911 aus einer Garage in Hamburg-Wellingsbüttel gestohlen. Der Besitzer sah sein Auto noch wegfahren und alarmierte die Polizei. In der Saseler Chaussee entdeckten Beamte tatsächlich den grünen Porsche und nahmen die Verfolgung auf. Allerdings hatten die Autodiebe wohl einen Komplizen. Dieser begleitete den Porsche in einem leistungsstarken Mercedes und schirmte das Fahrzeug ab.

Die beiden flüchtigen Autos rasten stadtauswärts in Richtung Jersbek in Schleswig-Holstein. In Ammersbek kollidierte der Mercedes mit einem Streifenwagen - das Polizeiauto blieb beschädigt liegen, die Beamten erlitten keine Verletzungen.

Erfolgreiche Flucht in Schleswig-Holstein

In Delingsdorf musste ein Rettungswagen dem flüchtenden Porsche ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hier gelang den Tätern anschließend die Flucht in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zu den Fluchtwagen geben können werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer (040) 4286-56789 oder einer Polizeidienststelle zu melden.