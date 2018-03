Wahl in Hamburg : SPD kürt Tschentscher zum Bürgermeister-Kandidaten – Traumstart für den Unbekannten

Die SPD wählt Peter Tschentscher mit 95 Prozent Zustimmung. Seine Wahl zum Nachfolger von Olaf Scholz gilt als sicher.

von Markus Lorenz

25. März 2018, 16:39 Uhr

Hamburg | Man kann diesen Mann auf den ersten Blick durchaus übersehen. Als Peter Tschentscher das Bürgerhaus in Wilhelmsburg betritt, geht der schmale Hoffnungsträger der Hamburger SPD in der Masse der 350 Delegierten fast unter. Dabei ist der Überraschungskandidat für die Nachfolge des abgewanderten Olaf Scholz an diesem Sonnabendvormittag gekommen, um die Basis für sich zu gewinnen. Am Ende werden ihn 95 Prozent der Genossen zum Bürgermeisterkandidaten nominieren – ein bemerkenswerter Vertrauensvorschuss.

Eingangs des Sonderparteitages feiern die Hanse-Sozis zunächst den bisherigen Amtsinhaber und jetzigen Bundesfinanzminister mit Standing Ovations. Tschentscher sitzt derweil am Delegiertentisch seines Kreisverbandes Nord im hinteren Teil des gut gefüllten Saales.

Übervater Scholz preist seinen Nachfolger als „den richtigen Mann für diese Stadt“ an, dann tritt der Gemeinte ans Rednerpult und damit buchstäblich in die erste Reihe der Hamburger Sozialdemokratie. Tschentscher (52) spricht ruhig und unaufgeregt, eine große Bewerbungsrede hält er nicht. Aber eine, die Verstand und Gemüt der Partei erreicht.

Weiter so statt Aufbruch

Lückenlos referiert der studierte Mediziner die Leitlinien rot-grüner Senatspolitik unter Olaf Scholz, die er fortsetzen werde. Wohnungsbau, sozialer Zusammenhalt, Ausbau von Schulen, Kitas, Hochschulen und des ÖPNV – keines der großen Themen der Stadtpolitik lässt der kommende Senatschef aus. Das klingt arg nach Weiter so, nicht nach Aufbruch und Kampfgeist. Doch Revolte hat diese SPD angesichts sieben guter Scholz-Jahre ohnehin nicht im Sinn.

Auf neue Akzente vom Neuen warten die Zuhörer vergebens. Nur zwei Passagen lassen ein wenig aufhorchen. Der Noch-Kassenwart des Stadtstaates kündigt an, einen Mindestlohn von zwölf Euro für städtische Betriebe einführen zu wollen – auch das eine Scholz-Idee. Einmal deutet der Neue dann aber doch eine sanfte Absetzbewegung von der dominierenden Hamburger Politfigur dieses Jahrzehnts an, als er einen „aktiven Dialog“ mit der Bevölkerung verspricht. „Wir wollen noch stärker, direkter, öffentlicher, breiter kommunizieren und in die Stadtteile gehen. Auch der Bürgermeister und die Senatoren.“ Das ist eine Konzession an den grünen Koalitionspartner, aber auch eine bewusste Unterscheidung zu „König Olaf“. Der galt vielen als autoritär, als zu wenig empathisch und volksnah.

Wahl am Mittwoch gilt als sicher

Auch sein Nachfolger ist freilich von nüchtern-norddeutscher Art, präsentiert sich leidenschaftslos und sachlich – aber auch bescheiden. Seine Rede würzt Tschentscher mit feiner Selbstironie („Ich bin 52 Jahre alt. Letztes Jahr war ich gefühlt noch Juso“). Dann ein Schlusssatz der Marke Zuversicht: „Die besten Tage Hamburgs liegen vor uns.“ Die Menge belohnt all das mit Beifall im Stehen und einem überragenden Wahlergebnis.

Dass die Bürgerschaft den unscheinbaren Peter Tschentscher am kommenden Mittwoch mit satter rot-grüner Mehrheit zum 14. Nachkriegsbürgermeister der Freien und Hansestadt küren wird – nach diesem Vormittag bezweifelt das niemand.