Othmarschen : Spaziergängerin findet Leiche am Hamburger Elbstrand

Die Identität des Mannes ist noch unklar. Fremdverschulden schließt die Polizei bislang aus.

von dpa

13. Oktober 2018, 12:27 Uhr

Hamburg | Eine Frau hat am Elbstrand im Hamburger Stadtteil Othmarschen eine Leiche gefunden. Die Identität des toten Mannes sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Die Spaziergängerin hatte den Toten am frühen Morgen am Hans-Leip-Ufer entdeckt. Es gebe laut Polizei bislang jedoch keine Hinweise auf einen Tod durch Fremdverschulden. Zuvor hatte der NDR darüber berichtet.

