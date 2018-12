Hamburg : Silvesterböller reißt Jugendlichem drei Finger ab

Der Sprengkörper detonierte in der Hand des Jungen.

von dpa

30. Dezember 2018, 09:42 Uhr

Hamburg | Einem 14 Jahre alten Jugendlichen sind bei der Explosion eines Silvesterböllers in Hamburg drei Finger abgerissen worden. Der Sprengkörper war unmittelbar nach dem Anzünden in der linken Hand des Jungen detoniert, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Jugendlichen zur Behandlung in ein Krankenhaus.

