Neuer Fall in Hamburg : Sieben Autos ausgebrannt – Verdächtiger festgenommen

An Mann der sich am Ort des Geschehens befand, wurde festegenommen.

von shz.de

27. September 2018, 07:07 Uhr

Hamburg | In Hamburg sind in der Nacht zum Donnerstag sieben Autos und ein Carport komplett abgebrannt. Es sei ein verdächtiger Mann festgenommen worden, der sich unmittelbar am Brandort aufhielt, sagte ein Sprecher der Polizei. „Genaueres zum Tathergang können wir noch nicht sagen. Es liegen momentan aber keine Beweise für eine politische Tat vor“, so der Sprecher weiter. Rund 40 Feuerwehrleute hatten den Brand nach zwei Stunden unter Kontrolle.

