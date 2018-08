Hamburg : Sexueller Übergriff – Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nach einem Mann, der eine 39-Jährige überfallen haben soll.

von Anja Christiansen

12. August 2018, 16:24 Uhr

Übergriff an einer Bahnstation: Am späten Freitagabend attackierte ein Mann am Hamburger U-Bahnhof Habichtstraße eine 39-Jährige offenbar mit sexueller Motivation. Das teilt die Polizei am Sonntag mit. Die Frau war aus der U-Bahn ausgestiegen und ging zu Fuß durch den Hellbrookstieg, als derTäter sie plötzlich von hinten angriff und zu Boden brachte. Die 39-Jährige leistete erhebliche Gegenwehr und schrie um Hilfe. Der Täter ließ daraufhin von ihr ab und flüchtete in Richtung Hellbrookstraße.

Zeugen wurden auf das Geschehen aufmerksam und nahmen die Verfolgung auf. In der Habichtstraße stellten sie schließlich einen Mann, der von den alarmierten Polizeibeamten vorläufig festgenommen wurde. Hierbei handelt es sich um einen 19-jährigen Deutschen, der beim Festhalten durch die Zeugen leicht verletzt wurde. Beamte der Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) übernahmen die weiteren Ermittlungen.

Der 19-Jährige wurde nach einer Vernehmung durch die Ermittler schließlich wieder entlassen. Offenbar war er selber auf das Geschehen aufmerksam geworden, hatte die Verfolgung des Täters aufgenommen und war von den anderen Zeugen dann für den Täter gehalten worden.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- circa 1,80 bis 1,85 Meter groß

- circa 19 bis 23 Jahre alt

- schlanke Figur

- kurze, dunkle Haare

- trug ein helles T-Shirt und eine Jeans

Hinweise bitte unter der Rufnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jede Polizeidienststelle.

