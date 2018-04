Hamburg : Sexualdelikt in Barmbek-Nord: Tatverdächtiger festgenommen

Nach dem Überfall auf eine Joggerin in Barmbek-Nord ist der Tatverdächtige in Haft.

von Gerrit Hencke

29. April 2018, 15:38 Uhr

Hamburg | Polizeibeamte haben am späten Samstagabend einen 49-Jährigen vorläufig festgenommen der im Verdacht steht, am 24. April eine 27-Jährige in Hamburg Barmbek-Nord überfallen und an ihr sexuelle Handlungen vorgenommen zu haben.

Umgehend nach der Tat führten die gesicherten Spuren zur Identifizierung des 49-Jährigen. Ermittlungen ergaben, dass er sich im Randständigenmilieu in mehreren Stadtteilen bewegt. Beamte konnten den Tatverdächtigen am gestrigen Abend gegen 22.45 Uhr in der Blankeneser Hauptstraße antreffen und nahmen ihn vorläufig fest.

Der Mann wurde einem Haftrichter zugeführt und Haftbefehl erlassen.

