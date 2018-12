Wandsbek-Quarree in Hamburg : Seniorin wird auf die Straße gestoßen und stirbt im Krankenhaus

Die Polizei sucht Zeugen der Tat. Die 80-Jährige lehnte Hilfe vor Ort ab und zeigte die Tat nicht an.

von Gerrit Hencke

07. Dezember 2018, 17:17 Uhr

Hamburg | Eine an einer Ampel wartende Seniorin ist in Hamburg-Wandsbek von Unbekannten auf die Straße gestoßen und schwer verletzt worden. Die Frau starb wenige Tage später im Krankenhaus. Das teilte die Polizei am Freitag mit und sucht nun Zeugen der Tat, die sich bereits am 17. November ereignet hat.

Die 80-Jährige war nach bisherigen Ermittlungen auf dem Weg vom Wandsbek-Quarree in Richtung ZOB Wandsbek. Sie stand an der dortigen Fußgängerampel und wartete auf Grün. Ein unbekannter Täter oder eine unbekannte Täterin stieß die Seniorin auf die Straße. Die Frau verletzte sich dabei schwer.

Der oder die Täter/-in konnte in unbekannte Richtung flüchten. Passanten halfen der Seniorin auf die Beine. Weitere Hilfe lehnte sie vor Ort aber ab. Der Vorfall wurde nicht bei der Polizei angezeigt. Die Hintergründe zu der Tat sind derzeit nicht bekannt.

Die Seniorin wurde aufgrund ihrer Verletzungen stationär im Krankenhaus aufgenommen und starb wenige Tage später. Die Polizei hält einen Zusammenhang zwischen der Tätlichkeit und dem später eingetretenen Tod für wahrscheinlich. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem oder der Täter/in machen können oder Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, sich unter der Hinweisnummer 040/428656789 zu melden.

