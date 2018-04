Hamburg : Senioren beim Geldabheben bestohlen: Täter festgenommen

Die Täter erbeuteten insgesamt 20.000 Euro von ihren Opfern.

von dpa

03. April 2018, 19:12 Uhr

Hamburg | In 17 Fällen sollen Taschendiebe Senioren beim Geldabheben in Hamburg beobachtet und anschließend bestohlen haben. Die beiden mutmaßlichen Haupttäter konnte die Polizei jetzt festnehmen. Wie ein Sprecher am Dienstag mitteilte, wurde eine 45-jährige Rumänin am 6. März in Bukarest gefasst und nach Deutschland ausgeliefert. Die Hamburger Staatsanwaltschaft hatte sie mit internationalem Haftbefehl gesucht.

Am Mittwoch vergangener Woche konnte die Hamburger Polizei einen 29-jährigen Rumänen im Stadtteil Billstedt festnehmen. Die beiden Verdächtigen sitzen in Untersuchungshaft.

Nach dem Ausspähen der Opfer soll der 29-Jährige per Handy Komplizen verständigt haben, die außerhalb der Bank warteten. Sie folgten den Kunden und bestahlen die Männer und Frauen im Alter zwischen 78 und 96 Jahren. Die Diebe hätten eine Beute von insgesamt 20.000 Euro gemacht, sagte der Polizeisprecher. Die beiden Inhaftierten sollen für mindestens zwölf Taten seit September 2015 verantwortlich sein.

Die Ermittlungen des Landeskriminalamts zu den Mittätern dauerten an, hieß es weiter.

