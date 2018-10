Hamburg : Senat will Rückkauf des Fernwärmenetzes beschließen

Eine Seantsdrucksache liegt bereits zum Beschluss vor. Die Bürgerschaft muss noch zustimmen.

von dpa

16. Oktober 2018, 08:34 Uhr

Hamburg | Nach langer kontroverser Debatte wird der rot-grüne Senat am Dienstag grünes Licht für den Rückkauf des Hamburger Fernwärmenetzes geben. Eine entsprechende Senatsdrucksache liegt der Regierungsmannschaft von Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) bei ihrer wöchentlichen Sitzung am Vormittag zum Beschluss vor.

Damit soll der 2013 in einem Volksentscheid zum Rückkauf der Energienetze geäußerte Bürgerwille vollständig umgesetzt werden. Die Bürgerschaft muss dem allerdings noch zustimmen.

In der vergangenen Woche hatte Tschentscher angekündigt, die mit dem Mehrheitseigner Vattenfall vereinbarte Rückkaufoption fristgerecht nutzen zu wollen. Sie läuft Ende November aus. Am Mittwoch wird der Bürgermeister in der Bürgerschaft auch eine Regierungserklärung dazu abgeben.

Ein Gutachten, das den Wert des Netzes mit nur noch 645 Millionen Euro angibt, hatte angesichts des mit Vattenfall bereits 2014 vereinbarten Mindestkaufpreises von 950 Millionen Euro Zweifel an der Zulässigkeit des Rückkaufs aufkommen lassen. Aufgrund eines neuen Unternehmenskonzeptes, steuerlicher Vorteile und fortgesetzter Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung durch den Bund sei die Fernwärme der Stadt diesen Preis aber Wert, hatte Tschentscher gesagt.