Mann im Krankenhaus : SEK stellt bei Einsatz in Hamburg-Rahlstedt Waffen sicher

Gewehre, Handfeuerwaffen, Messer und Dolche haben die Beamten in der Wohnung eines 37-Jährigen gefunden.

von dpa

13. Oktober 2018, 12:11 Uhr

Hamburg | Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hat in Hamburg-Rahlstedt in der Wohnung eines 37-Jährigen Gewehre, Handfeuerwaffen, Messer und Dolche sichergestellt. Ein „Mitbewohner“ des Mannes rief in der Nacht zum Samstag die Polizei, weil der 37-Jährige randaliert habe und sich nicht habe beruhigen lassen, teilte die Polizei mit. Demnach warf der Mann unter anderem mit Gegenständen um sich.

Da es Hinweise auf Messer in seinem Besitz gegeben habe, seien Spezialkräfte gerufen worden. Der 37-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Er hatte sich zuvor vermutlich selber verletzt. Weshalb der Mann so außer sich geriet, blieb zunächst unklar.

