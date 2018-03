Hamburg-Bahrenfeld : SEK-Einsatz im Wohncontainer: Mann soll sich mit Messer verschanzt haben

Das mobile Sondereinsatzkommando nimmt einen Mann in einer Flüchtlingsunterkunft fest.

von Tobias Johanning

23. März 2018, 20:12 Uhr

Am Freitagnachmittag hat das mobile Sondereinsatzkommando in Bahrenfeld einen Mann festgenommen, der sich in einem Wohncontainer verschanzt hatte. Was genau in der Flüchtlingsunterkunft an der August-Kirch-Straße passierte, ist noch unklar. Nach ersten Angaben der Polizei hieß es, der Mann soll mit einem Messer verschanzt haben. Zeitweise war auch von einer Bedrohung gegenüber einer weiblichen Person ausgegangen worden. Dies bestätigte sich nicht.

Die Polizeibeamten forderten Verstärkung in Form des SEK und der Feuerwehr nach. In spezieller Schutzausrüstung näherten sich die Beamten den Containern und betraten über eine Steckleiter das Gebäude. Während der Festnahme war ein lauter Knall zu hören. Der Mann schrie und beschimpfte die Einsatzkräfte. Anschließend wurde der leicht verletzte Mann gefesselt auf einer Trage zum Rettungswagen transportiert und mit Polizeibegleitung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot von über zehn Streifenwagen vor Ort. Der Bereich um die Flüchtlingsunterkunft musste zeitweise gesperrt werden. Weitere Hintergründe und Details sind bisher unklar.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?