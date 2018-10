Zusammenstoß mit Smart : Sechs Verletzte nach Busunfall in Hamburg-Rahlstedt

Die Fahrerin des Unfallwagens verlor die Kontrolle über ihren Wagen und kollidierte mit dem Bus.

von Dominick Waldeck und dpa

06. Oktober 2018, 16:31 Uhr

Am Samstagmittag kam es auf der Saseler Straße in Hamburg-Rahlstedt in Höhe des Alaskawegs zu einem Unfall zwischen einem Smart und einem Bus. Die Smartfahrerin verlor aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit dem Bus.

Die Fahrerin sowie ihr Beifahrer wurden verletzt. Nach Angaben der Polizei erlitten die beiden Platzwunden am Kopf. Vier weitere Fahrgäste des Busses wurden ebenfalls verletzt und mussten in ein Krankenhaus transportiert werden. Die Saseler Straße wurde für die Unfallaufnahme voll gesperrt.

