Reeperbahn : Schwere Körperverletzung: 21-Jähriger schritt ein und ist auf einem Auge blind

Er wollte einen Streit schlichten. Die Gruppenmitglieder gingen auf ihn los.

von dpa

16. Oktober 2018, 18:41 Uhr

Hamburg | Ein 21-jähriger Mann ist seit seinem Versuch, auf der Reeperbahn in Hamburg St. Pauli einen Streit zu schlichten, auf einem Auge blind. Er sei am frühen Sonntagmorgen in einem Club auf eine Auseinandersetzung von zehn bis 15 Personen aufmerksam geworden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Daraufhin habe er einen der Kontrahenten beiseitegenommen und gegen einen Spiegel gedrückt, der zerbrochen sei. Nach Polizeiangaben gingen daraufhin mehrere Gruppenmitglieder auf den 21-Jährigen los und verletzten ihn am Arm und am linken Auge schwer. Die Täter flüchteten zunächst unerkannt.

