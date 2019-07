Diebstahl in Norderstedt : Schwarzer Ford Mustang Cabrio aus den 1960er-Jahren gestohlen

Der Wert des Fahrzeugs wird im mittleren fünfstelligen Bereich beziffert. Das Fahrzeug war in Hamburg zugelassen.

von shz.de

30. Juli 2019, 14:51 Uhr

Norderstedt | Im Verlauf des vergangenen Wochenendes ist es im Gewerbegebiet Glashütte im Hans-Böckler-Ring zum Diebstahl eines schwarzen Ford Mustang-Cabrios aus den 1960er-Jahren gekommen, welches in einer Gewerbehalle untergestellt war. Die Täter flüchteten unerkannt mit dem Wagen.

Eisiger Schreck am Montagmorgen

Am Montagmorgen gegen 9.30 Uhr stellte der Eigentümer des Fords den Einbruch in die Gewerbehalle fest – und auch das Auto fehlte. Der Bestohlene gab den Beamten gegenüber an, die Halle am Freitag, den 26. Juli, gegen 10 Uhr, verlassen zu haben. Zu diesem Zeitpunkt sei der Mustang noch da gewesen.

In Hamburg zugelassen

Das Cabrio war zum Zeitpunkt des Diebstahls in Hamburg zugelassen und aufgrund seines Alters mit entsprechenden Oldtimer-Kennzeichen versehen. Der Wert des Gefährts wird im mittleren fünfstelligen Bereich beziffert. Denkbar ist es aus Sicht der Ermittler, dass die Täter mit dem Ford gefahren sind oder zum Wegschaffen einen Anhänger oder Transporter verwendet haben.

Wer hat etwas gesehen?

Die Ermittler der Kriminalpolizei Norderstedt haben die Ermittlungen übernommen und suchen in diesem Zusammenhang Zeugen. Wer hat im beschriebenen Zeitraum verdächtige Personen im Bereich Hans-Böckler-Ring bemerkt? Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 040-528060 entgegen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?