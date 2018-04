Hamburg-Billstedt : Schüsse mit Luftgewehr: Mann beim Grillen im Garten verletzt

Die Polizei hat einen 61-Jährigen aus der Nachbarschaft festgenommen. Er hatte mehrere Luftgewehre in seiner Wohnung.

von Tobias Fligge

09. April 2018, 13:16 Uhr

Hamburg | Bestes Wetter, der Grill ist an und plötzlich fällt ein Schuss: Am Samstagnachmittag wurde ein 49-Jähriger in seinem Garten in Hamburg-Billstedt offenbar durch ein Luftgewehr leicht verletzt. Wie die Polizei Hamburg am Montag mitteilte, wurde ein 61-Jähriger Nachbar festgenommen. Er steht im Verdacht, den Schuss von seinem Dachfenster aus abgegeben zu haben.

Der 49-Jährige hatte demnach in seinem Garten im Karl-Strutz-Weg gegrillt, als er plötzlich ein lautes Geräusch hörte und einen starken Schmerz am linken Oberarm spürte. Wie die Polizei weiter berichtet, habe er am Arm einen Bluterguss und eine leicht blutende Wunde bemerkt.

Bei der Suche nach der Ursache sei der Mann auf mehrere kleine Projektile in seinem Garten gestoßen und habe ein auf Kipp gestelltes Dachfenster entdeckt. Die alarmierte Polizei habe daraufhin bei der dazugehörigen Wohnung geklingelt. Der 61-jährige Bewohner habe die Beamten in das Zimmer mit dem Dachfenster geführt. „In diesem Zimmer fanden die Beamten ein Luftgewehr und dazugehörige Munition“, heißt es in der Polizeimitteilung.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest habe bei dem Tatverdächtigen einen Wert von 0,73 Promille ergeben. Mittlerweile hinzugezogene Ermittler des Kriminaldauerdienstes fanden zudem weitere Luftgewehre, eine Armbrust, dazugehörige Munition und ein Zielfernrohr. Alle Gegenstände seien als Beweismittel beschlagnahmt worden.

Der 61-Jährige sei für weitere „polizeiliche Maßnahmen“ aufs Revier gebracht und erkennungsdienstlich behandelt worden. Mangels Haftgründen wurde er laut Polizei anschließend wieder entlassen. Das Landeskriminalamt 163 führt die abschließenden Ermittlungen.

