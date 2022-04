Polizeieinsatz : Schüsse in Innenstadt: Verdächtiger wieder freigelassen

Nach Schüssen in der Hamburger Innenstadt ist ein festgenommener Tatverdächtiger wieder entlassen worden. Der Mann habe sich am Tatort auffällig verhalten, der Verdacht gegen ihn habe sich jedoch nicht bestätigt, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch.

In der Nähe des belebten Jungfernstiegs...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.