Produktion von „Kitkat Ruby“ : Schokoladenfabrik: Nestlé investiert 40 Millionen Euro in den Standort Hamburg

Personal soll nicht abgebaut werden. Künftig werden in Hamburg auch rosafarbene Schokoladenriegel hergestellt.

von dpa

10. April 2018, 14:34 Uhr

Hamburg | Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé will 40 Millionen Euro in seine Hamburger Schokoladenfabrik investieren. „Diese Investition ist ein klares Bekenntnis von Nestlé in den Standort Deutschland und besonders in unser Schokoladenwerk in Hamburg“, sagte der Vorstand für Technik und Werke, Alexander Knoch am Dienstag. Personal werde in Hamburg nicht abgebaut. Aktuell arbeiten nach Angaben des Unternehmens 813 Menschen in der Fabrik.

Zudem werden in Hamburg neue rosa Schokoladenriegel für den europäischen Markt hergestellt. Die Schokolade für das „KitKat Ruby“ wird laut Nestlé auf Basis einer besonderen Kakaobohne hergestellt und erhält ihre Farbe nicht durch Einfärbung, sondern durch ein neues Produktionsverfahren und die „Ruby“-Kakaobohnen.

Erste Riegel kommen Mitte April in Großbritannien auf den Markt. Im Mai soll der Schokoriegel dann auch in Deutschland erhältlich sein.

Ausgewählte Marken von Nestlé in Deutschland Maggi, Vittel, Wagner, Buitoni, Herta, Thomy, Nescafé, Nespresso, Nesquik, Bübchen, Impact, Felix, Lion, KitKat, Smarties, Yes

Nestlé steht weltweit in der Kritik – unter anderem weil der Konzern Wasserrechte von staatlichen Wasserbehörden kauft, um dass abgepumpte Grundwasser dann teuer zu verkaufen. Auch dort, wo das Wasser ohnehin schon knapp ist. Nestlé wehrt sich vehement gegen die Vorwürfe und besteht darauf, Wasservorkommen nicht zu beeinträchtigen.

Auch für die Zerstörung des Regenwaldes wird Nestlé kritisiert – dabei geht es um die Verwendung von Palmöl in den Produkten. Für die Erzeugung werden Plantagen mit Ölpalmen angelegt – in der Regel wird dafür Regenwald abgeholzt. Das Unternehmen kann nach eigenen Aussagen derzeit 90 Prozent des Palmöls bis zur Ölmühle zurückverfolgen – aber nur etwa zwei Drittel bis zur Plantage. In der Kritik steht das Unternehmen auch wegen Tierversuchen und Babynahrung.