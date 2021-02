Dicke Flocken im Norden : Schneefall in Hamburg – Winterdienst mit 80 Fahrzeugen im Einsatz

Laut Stadtreinigung könnten bis zu 840 Mitarbeiter mit 350 Fahrzeugen mobilisiert werden – die Glättegefahr steigt.

Hamburg | Wegen erneuter Schneefälle ist am Montag in Hamburg der Winterdienst mit 80 Fahrzeugen ausgerückt. 300 Mitarbeiter seien im Einsatz, um Straßen, Radwege und Bushaltestellen zu räumen, sagte ein Sprecher der Stadtreinigung. Weitere Einsatzkräfte seien in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.