Hamburg : Schiffsführer rettet betrunkenen 17-Jährigen aus der Elbe

Ein Schiffsführer hat in Hamburg einen betrunkenen 17-Jährigen aus der Elbe gerettet. Der Mann war in der Nacht zu Sonntag nahe des Anlegers Finkenwerder auf den Jugendlichen aufmerksam geworden, der im Wasser trieb, wie ein Polizeisprecher am Sonntag berichtete. Daraufhin zog er ihn mit Hilfe eines Rettungsrings aus der Elbe.

Auf welche Weise der 17-Jährige in die Elbe gelangt und wie lang er im Wasser gewesen war, blieb zunächst unklar. Der Jugendliche wurde unterkühlt in ein Krankenhaus gebracht. Zuvor hatten regionale Medien über den Vorfall berichtet....

