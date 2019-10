Konzert in Hamburg : Schiefe Töne von Dieter Bohlen

Der DSDS-Juror und einstige Modern-Talking-Sänger kehrte nach 16 Jahren auf die Konzertbühne zurück.

Avatar_shz von Nadine Wenzlick

05. Oktober 2019, 09:30 Uhr

„Hallo ihr Schnuckelhasen“, sagt Dieter Bohlen, als er am Freitagabend vor 9500 jubelnden Zuschauern die Bühne der Barclaycard Arena betritt. „Ich bin so stolz. Wie oft bin ich an dem Ding hier vorbeigefahren und dachte da hast du nie gesungen. Willst du wirklich sterben, ohne da gespielt zu haben?“

Weil Bohlens Antwort auf jene Frage nein lautete, steht er nun also hier. Das erste Mal seit 16 Jahren ist er wieder auf Tournee. Eigentlich habe er diesen Sommer nur ein Open Air in Berlin spielen wollen, aber weil die Tickets innerhalb von nur 48 Stunden vergriffen waren, gibt es nun Nachschlag. Dafür hat er alle seine Nummer-Eins-Hits mitgebracht, und davon hatte der 65-Jährige bekanntlich einige – mit Modern Talking, Blue System, aber auch als Komponist für diverse Gewinner der Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“, in deren Jury er seit 2002 sitzt.

Zweiter Sänger springt Bohlen zur Seite

Los geht es mit „You Can Win If You Want“ von Modern Talking und der Schock ist erst mal groß. Bohlen haucht mehr, als dass er singt. Sein dünnes Stimmchen versteckt die sechsköpfige Live-Band hinter dichten Synthie-Flächen und Achtziger-Jahre-Beats. Außerdem hat Bohlen einen zweiten Sänger dabei, der immer dann einspringt, wenn es besonders dünn wird. Dazu flimmern Bilder von Anno Dazumal über die zwei Leinwände.

Bald taucht Bohlen tief in die Geschichte von DSDS ein. Das spannendste Finale sei das zwischen Menowin Fröhlich und Mehrzad Marashi gewesen, erzählt er, und man muss wirklich lange grübeln, wer das doch gleich war. Der Name Mark Medlock ist da noch präsenter.

Schiefe Hits von DSDS-Kandidaten

Um echtes Karibik-Feeling heraufzubeschwören, kickt Bohlen bei dessen Song „Mamacita“ aufblasbare Pooltierchen über die Bühne. Ganz schlimm wird es bei der Akustikversion von „Take Me Tonight“ von Alexander Klaws. Hits schreiben kann Bohlen ja – aber wenn bei DSDS ein Kandidat so schief gesungen hätte, wie er selbst es an diesem Abend tut, hätte Bohlen ihn hochkant aus dem TV-Studio geworfen.

Diese Songs nach all der Zeit wieder zu hören, sei wie einen Freund wiederzutreffen, den man lange nicht gesehen hat, philosophiert Bohlen. Anschließend reiht er munter Modern-Talking-Songs wie „Geronimo’s Cadillac“ oder den Formel-Eins-Song „Win The Race“ an Titel von Blue System. Bei „My Bed Is Too Big“ wird ein als Bett getarntes Trampolin auf die Bühne gefahren, auf dem Bohlen herumhüpft. Einer der seltenen Momente, in denen ein wenig Ironie durchblitzt.

Anekdoten ohne Witz

Tatsächlich nimmt Bohlen das ganze Unterfangen – anders als zum Beispiel David-Hasselhoff, dessen Shows heute ein großes Trash-Vergnügen sind – todernst. Immer wieder betont er, wie erfolgreich seine Songs waren. Als wolle er irgendwem etwas beweisen. Und während Bohlen im Fernsehen stets den schlagfertigen und frechen Entertainer gibt, fehlt seinen Geschichten und Anekdoten live einfach der Witz.

Das Publikum hat trotzdem Spaß. Beim Schlager-Medley, das aus Bohlen-Hits für Künstler wie Beatrice Egli, DJ Ötzi und Yvonne Catterfeld besteht, steht die ganze Arena.

Bruce Darnell, extra aus Ibiza eingeflogen, schaut auch noch vorbei, um zweimal den Catwalk auf und ab zu laufen. Und als Bohlen die Bühne nach „Brother Louie“ und „You’re My Heart, You’re My Soul“ verlässt, sieht er richtig glücklich aus. „Ich würde morgen gerne noch mal wiederkommen“, sagt er. Lieber nicht.