Hamburg : Schauspielhaus: Solidaritätsveranstaltung für die Ukraine

Unter dem Motto #StandWithUkraine wird es am 7. März im Hamburger Schauspielhaus eine Solidaritätsveranstaltung für die Menschen in der Ukraine geben. „In einem Podium versuchen wir, die aktuelle Situation zu begreifen und die Hintergründe der Konfrontation zu analysieren und neu zu sehen“, teilte das Schauspielhaus mit. Außerdem werden Schauspieler des Ensembles Texte ukrainischer Autorinnen und Autoren, unter anderem von Jurij Andruchowytsch, Katja Petrowskaja und Serhij Zhadan lesen. In einer Live-Schaltung sollen die Autoren Jurij Andruchowytsch aus der Ukraine und Viktor Martinowitsch aus Belarus dazu geschaltet werden.

