G20- und OSZE-Treffen : Saftige Rechnung für Hamburg: G20-Sicherheit kostet 65 Millionen Euro

Die Rechnung ist da – und auf einem gehörigen Teil davon bleibt Hamburg nun doch sitzen.

von Markus Lorenz

03. April 2018, 17:48 Uhr

Hamburg | Der G20-Gipfel in der Hansestadt im Juli 2017 und das OSZE-Außenministertreffen Ende 2016 haben insgesamt Sicherheitskosten von 85 Millionen Euro verursacht. Das geht aus einer Auflistung der Innenbehörde hervor.

Da die Bundesregierung lediglich 69 Millionen Euro davon begleichen wird, muss Hamburg aus seinem Haushalt die verbleibenden 16 Millionen beisteuern. Damit bricht der frühere Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) sein mehrfach gegebenes Versprechen, dass ausschließlich der Bund für den Einsatz von Polizei und Feuerwehr bei beiden Großereignissen finanziell aufkommen werde.

Noch vor den Veranstaltungen hatten der Stadtstaat und die Bundesregierung vereinbart, dass Berlin 50 Millionen Euro für Sicherheitspersonal und -infrastruktur bei G20 und OSZE bereitstellen wird. Scholz hatte in der Folge stets beteuert, die Summe werde auskömmlich sein.

Wie die Innenbehörde nun bestätigt, schlagen die Sicherheitsmaßnahmen allein für den G20-Gipfel mit rund 65 Millionen Euro zu Buche. Der Löwenanteil davon fällt auf die Anforderung auswärtiger Polizisten, wofür die anderen Bundesländer Hamburg 39,75 Millionen Euro in Rechnung gestellt haben. Hinzu kommt die Unterbringung dieser Kräfte, vorwiegend in Hotels, was sich auf 11,75 Millionen summiert.

Verpflegung, Unterbringung, Überstunden – so kommt die Summe zusammen

Weitere größere Posten in der Abrechnung sind die Verpflegung der rund 31.000 Sicherheitskräfte (5,4 Millionen), Miete und Ausstattung der Gefangenensammelstelle in Harburg (2,9 Millionen) sowie die Anmietung von Versorgungsstützpunkten (1,9 Millionen). Im siebenstelligen Bereich lagen ferner die Kosten für die Sicherheits-IT (1,2 Millionen).

Nicht enthalten sind dagegen die Gehaltskosten für Hamburger Polizisten und Feuerwehrleute, die auch ohne Gipfelarbeit angefallen wären. Ebenfalls fehlen in der Bilanz 424.808 Überstunden, die bei Hamburger Ordnungshütern zwischen April 2017 und Juli 2017 im Zusammenhang mit G20 aufgelaufen waren. Geht man von rund 20 Euro pro Überstunde aus, hat der Senat hierfür weitere rund 8,5 Millionen Euro zu schultern.

Die Innenbehörde hat zudem den Sicherheitsaufwand von 20,2 Millionen für die zweitägige Konferenz der OSZE-Außenminister im Dezember 2016 bestätigt. Laut einem Sprecher ist es üblich, dass das Gastgeber-Bundesland Polizeikosten für OSZE-Veranstaltungen weitgehend selbst trägt.

Wegen der unerwartet hohen G20-Aufwendungen hatte Hamburg mit dem Bund erfolgreich nachverhandelt. Berlin erklärte sich bereit, über die zugesagten 50 Millionen Euro hinaus nochmals 19 Millionen an Hamburg zu überweisen. Es war eine der letzten Amtshandlungen von Bürgermeister Olaf Scholz, der Mitte März als Finanzminister ins Bundeskabinett gewechselt ist.