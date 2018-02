Hamburger Verkehrsbetriebe : S-Bahn sieht ihre Ziele erreicht – doch die Beschwerdezahlen sind konstant

26.514 Beschwerden sind 2017 bei Hochbahn, VHH, S-Bahn, HVV, AKN, Hadag eingegangen. Unpünktlichkeit ist Grund Nummer eins.

von Barbara Glosemeyer

01. Februar 2018, 19:01 Uhr

Hamburg | So viele Menschen wie nie zuvor haben im vergangenen Jahr die S-Bahn Hamburg genutzt. Etwa 280 Millionen Fahrgäste sind mit den Zügen der verschiedenen Linien befördert worden − 1,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Und: Die S-Bahn Hamburg habe ihr Pünktlichkeitsziel erreicht, verkündete Geschäftsführer Kay Uwe Arnecke erst am Montag in einem Jahresrückblick. 94,7 Prozent der Züge seien pünktlich gewesen.

Eine Aussage, die bei den Fahrgästen, die täglich auf die S-Bahnen in und um Hamburg angewiesen ist, eher Ratlosigkeit hinterlassen dürfte. Dafür zumindest sprechen die Beschwerdezahlen, die jetzt auf eine Kleine Anfrage der CDU öffentlich wurden. Demzufolge ist das Beschwerdeniveau seit Jahren konstant hoch: 26.514 Beschwerden sind insgesamt im vergangenen Jahr bei den unterschiedlichen Verkehrsbetrieben (Hochbahn, VHH, S-Bahn, HVV, AKN, Hadag) eingegangen. Das ist der zweithöchste Wert seit 2011; 2016 gingen 26601 Beschwerden ein, 2013 waren es 25901.

Kaum verändert haben sich in den vergangenen sechs Jahren auch die Beschwerdegründe. Bei der Hochbahn Hamburg etwa, die jährlich 450 Millionen Fahrgäste in U-Bahnen und Bussen transportiert, führen seit 2011 dieselben Ärgernisse die Beschwerdeliste an: 1. zu früh gefahrene Züge oder Busse, 2. Unhöflichkeit von Mitarbeitern; 3. Verspätung. Bei der S-Bahn liegt ebenfalls Unpünktlichkeit vorn, gefolgt von defekten Rolltreppen und Fahrstühlen und an dritter Stelle: Belästigungen durch MP3-Player oder Skater.



Verbesserungen bei Pünktlichkeit nur begrenzt zu erreichen

„Wir nehmen jede Beschwerde ernst und arbeiten daran, dass insbesondere die Verspätungen weniger werden“, versichert Hochbahn-Pressesprecher Christoph Kreienbaum. Aber er sagt auch: „Wenn Busse zu spät kommen, liegt das in fast allen Fällen am Verkehr. Dafür kann kein Busfahrer etwas. Wir passen unsere Fahrpläne zwar an, aber bei wechselnden Staulagen sind auch wir machtlos.“ Insofern seien Verbesserungen bei der Pünktlichkeit nur begrenzt zu erreichen.

Dass die Beschwerden über unfreundliche Busfahrer seit Jahren konstant bleiben, überrascht den Pressesprecher nicht: „Es gibt tendenziell mehr Fahrgäste, die sich ruppig und manchmal respektlos benehmen. Dass darauf nicht jeder Busfahrer professionell reagiert, ist nicht richtig, aber in einigen Fällen menschlich durchaus nachvollziehbar.“ Die Hochbahn bewege jeden Tag 600.000 Fahrgäste. Da blieben Personalbeschwerden nicht aus.