Schauspieler und Sänger aus Eckernförde : Rüdiger Wolff lässt sich trotz schwerer Krankheit nicht unterkriegen

Der 65-Jährige leidet an der tödlichen Nervenlähmung ALS. Nun hat er ein neues Album aufgenommen – einhändig am Klavier.

von dpa

14. September 2018, 08:02 Uhr

Hamburg | Rüdiger Wolff (65), Schauspieler („Großstadtrevier“), Sänger und Moderator, hat trotz seiner schweren Krankheit den Lebensmut nicht verloren. „Es gibt viele Schicksale, die schlimmer sind, und Menschen, die weniger Hilfe bekommen als ich“, sagt Wolff, bei dem 2014 die tödlich endende Nervenlähmung ALS diagnostiziert wurde.

Der in Hamburg lebende Künstler, der jahrelang die „Aktuelle Schaubude“ moderierte, hat ein neues Album als Hommage an Wilhelm Busch (1832-1908) aufgenommen – 15 Chansons, die er selbst zu Texten von Busch komponiert hat. „Mit einer Hand bekomme ich das am Klavier noch hin“, sagt Wolff.

Wie sich die Krankheit bei ihm bemerkbar machte, daran erinnert er sich genau: „Ich stand 2012 auf der Bühne in einem Weihnachtskonzert in Quickborn und bemerkte plötzlich, dass ich das Mikrofon nicht mehr zum Mund führen konnte.“ Zunächst sei Überarbeitung vermutet worden, erst 2014 erhielt Wolff die genaue Diagnose.