Hamburg : Rot-Grün: Knapp 20 Millionen Euro für Radverkehr

von dpa

05. November 2018, 12:46 Uhr

Hamburg | Der rot-grüne Senat hat im vergangenen Jahr knapp 20 Millionen Euro in den Ausbau des Radverkehrs in Hamburg investiert. „Von 2011 zu 2017 hat sich die Investitionssumme mehr als verdreifacht“, sagte am Montag der Verkehrsexperte der Grünen-Bürgerschaftsfraktion, Martin Bill, der die Zahlen in einer Schriftlichen Kleinen Anfrage abgerufen hatte. Er sprach von einem „klaren Kurswechsel in der Verkehrspolitik.“

Die Ausgaben für den Radverkehr liegen demnach bei 10,56 Euro pro Einwohner. „Das kann sich sehen lassen, ist aber kein Grund sich auszuruhen. Der Umbau Hamburgs zur Fahrradstadt muss weiter voranschreiten“, sagte Bill.

15 Millionen für Rad-Infrastruktur

Er trat einer Ende August von Greenpeace vorgelegten Studie zur Höhe der Investitionen großer Städte in den Radverkehr entgegen, in der die Pro-Kopf-Summe für Hamburg mit 2,90 Euro angegeben worden war.

Die von ihm erfragten Zahlen machten deutlich, dass in Hamburg 2017 für Infrastrukturmaßnahmen mindestens 15 Millionen Euro in den Radverkehr investiert worden seien. Hinzu kämen weitere Ausgaben unter anderem für Bike+Ride, StadtRAD und den Winterdienst auf Radwegen, so dass die Ausgaben bei über 10 Euro pro Kopf lägen.