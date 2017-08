Halbzeitbilanz der Koalition : Rot-Grün in Hamburg: Kuscheln trotz Krise

vergrößern 1 von 1 Foto: Markus Scholz 1 von 1

Hamburg | Bergfest für Rot-Grün in Hamburg. Seit zweieinhalb Jahren regieren SPD und Grüne weitgehend reibungslos miteinander. Dennoch ist die Stimmung schlecht wie nie. Das Tagesgeschäft läuft respektabel, doch große Projekte haben Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) und seine Mitregenten zuletzt verstolpert. Eine Halbzeitbilanz.

Die Misserfolge

Olympiabewerbung: Im November 2015 sagten die Hamburger Nein zum Olympia-Traum des Senats und beendeten jäh das wichtigste rot-grüne Projekt.

G20-Gipfel: Als perfekter Gastgeber und makellose Weltstadt wollte sich Hamburg präsentieren, doch am Ende sprach alle Welt nur von Gewaltexzessen und Ohnmacht der Staatsmacht. Scholz blamierte sich mit seiner hohlen Sicherheitsgarantie, in den Krawalltagen war er fern der Bürger. Auch offenbarte G20 den ersten großen Riss in der Koalition, als die grünen Senatoren das Gala-Konzert boykottierten. Jetzt gibt es erste Prozesse gegen Demonstranten. Ein Sonderausschuss nimmt in der kommenden Woche seine Arbeit auf.

Terroranschlag Barmbek: Der Messerangriff eines IS-inspirierten Asylbewerbers mit einem Toten ließ die Sicherheitsbehörden erneut schlecht aussehen. Warum der Täter trotz Warnungen nicht abgeschoben wurde, hat die Innenbehörde nicht überzeugend erklärt.

Elbvertiefung: Auch sechseinhalb Jahre nach der Machtübernahme hat es die SPD nicht vermocht, das wichtigste Infrastrukturprojekt einzutüten. Die schier ewige Hängepartie kratzt am Macher-Image des Bürgermeisters. Jetzt will Niedersachsen die Elbmündung auch noch zum Naturschutzgebiet erklären.

Erfolge

Wohnungsbau: 6000 neue Wohnungen pro Jahr sind ein Pfund. Dass Rot-Grün das Ziel auf 10.000 erhöht, nötigt selbst der Opposition Respekt ab. Bundesweit beispielhaft.

Finanzen: Drei Jahre in Folge schwarze Haushaltszahlen – Rot-Grün im Konjunkturglück. Eine insgesamt solide Ausgabenpolitik trägt aber ihren Teil dazu bei.

Flüchtlinge: Die Belastung durch den Migrantenzustrom hat die Metropole nach anfänglichen Problemen im Griff. Auch, weil der Senat auf Stadtteil-Initiativen zuging und geplante Großsiedlungen abspeckte. Die Dialogbereitschaft war wesentlich dem Drängen der Grünen geschuldet.

Elbphilharmonie: Wie im Rausch feierten Rot-Grün und die Stadt Anfang des Jahres die Eröffnung des Glaspalasts, der vom Fluch zum Segen wurde. Der Glanz schimmert weltweit, die Touristenzahlen steigen unaufhörlich. Hamburg wirkt attraktiv wie nie.

Die größten Baustellen

HSH Nordbank: So schön es im Stadtsäckel derzeit klimpert, so schnell würde ein teures Ende der Landesbank zum existenzbedrohenden Desaster. Die Milliardenrisiken bleiben der tiefschwarze Schatten über Stadt und Koalition. Fehler im laufenden Verkaufsprozess dürfen sich Hamburg und Schleswig-Holstein keinesfalls erlauben.

Der Hafen: Das Herz der Wirtschaft und der Identität Hamburgs schwächelt vor sich hin, und der Senat scheint ohne Konzept für eine schnelle Wende. Der Umschlag stagniert, die Elbvertiefung stockt. Zur Koalitionskrise wird die Hafenkrise nur deshalb nicht, weil die Grünen keinen Widerspruch wagen gegen das SPD-Prinzip vom „Hafen first“.

Die Atmosphäre: Rot-Grün ist und bleibt eine Kuschelkoalition. Immer wenn der Wind steif von vorn bläst, ducken sich die Grünen weg und lassen Käpt'n Scholz machen. An dieser Rollenverteilung wollen die Beteiligten ernsthaft auch nichts ändern.

von Markus Lorenz

erstellt am 24.Aug.2017 | 19:19 Uhr