Windkraftanlagenbauer : Riesenauftrag für Senvion in Indien

131 Turbinen soll das Hamburger Unternehmen in den kommenden 18 Monaten im Bundesstaat Gujarat errichten.

von dpa

04. Mai 2018, 15:50 Uhr

Hamburg | Der Hamburger Windkraftanlagenhersteller Senvion hat einen Großauftrag für den Bau eines Windparks in Indien erhalten. Senvion werde in den kommenden 18 Monaten 131 Turbinen mit einer Leistung von jeweils 2,3 Megawatt im Bundesstaat Gujarat errichten, teilte das Unternehmen am Freitag in Hamburg mit.

Das Projekt mit einer Gesamtleistung von 300 Megawatt werde mehr als 290.000 indische Haushalte mit sauberer Energie versorgen. Die indische Regierung hat das Ziel ausgegeben, bis 2022 im Land 175 Gigawatt erneuerbare Energie installiert zu haben.

„Hiermit zeigt sich der Erfolg unserer globalen Expansionsstrategie“, sagte Senvion-Chef David Hardy. „Wir erwarten sehr geschäftige Zeiten auf dem indischen Markt.“