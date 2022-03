Kriminalität : Richter erlässt nach Messerangriff in Hamburg Haftbefehl

Der Mann, der bei einem Streit in Hamburg einen 31-Jährigen mit einem Messer lebensfährlich verletzt hat, muss in Untersuchungshaft. Der Richter habe gegen den 32-Jährigen einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung erlassen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Montag in Hamburg.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolg...

