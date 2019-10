Hamburger Cold Case Unit : Rentner 1994 in Hamburg getötet: Polizei sucht Zeugin

Im Oktober 1994 wurde ein Rentner in seiner Wohnung in Barmbek getötet. Die Polizei fahndet jetzt mit einem Phantombild.

07. Oktober 2019, 14:19 Uhr

Hamburg | Am Abend des 19. Oktober 1994 wurde der damals 86-jährige Bernhard H. tot in seiner Wohnung in Barmbek-Nord aufgefunden. Er lag gefesselt und geknebelt am Boden, die Wohnung war durchwühlt und es war Bargeld entwendet worden.

Polizei und Staatsanwaltschaft Hamburg haben die Ermittlungen zu diesem Mordfall, der bis heute nicht aufgeklärt werden konnte, wieder aufgenommen.

Einige Stunden vor dem Auffinden des Getöteten hatte eine damalige Nachbarin bei der Rückkehr ins Haus eine Frau und einen Mann gesehen, die an der Wohnungstür des Opfers standen und die Wohnung später auch betraten.

Die Zeugin hatte die beiden Personen dort zuvor noch nie gesehen und die Gesamtsituation erschien ihr ungewöhnlich.

Bis heute konnte nicht geklärt werden, um wen es sich bei diesen beiden Personen handelt. Sie werden als mögliche Zeugen gesucht, da sie als eine der Letzten in Kontakt mit dem Opfer standen.

Die Personen können wie folgt beschrieben werden: Die Frau soll damals etwa 45 Jahre alt und etwa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß mit einer normalen Figur gewesen sein. Auffällig waren ihre kinnlangen, roten und welligen Haare. Sie soll grün-graue Augen haben, eine dicke, „knubbelige“ Nase und eine auffällige Hornbrille mit goldenem Gestell. Bekleidet war sie mit einer Jacke, darunter vermutlich einer Bluse und einem Rock. Der Mann soll etwa 55 Jahre alt gewesen sein und hatte kurze, schwarz-graue Haare. Er trug eine lange Stoffhose und ein Jackett sowie einen Hut.

Von der mutmaßlichen Zeugin wurde ein aktuelles Phantombild erstellt, das diese mit ihrem damaligen Aussehen zeigt. Für dieses Phantombild konnte durch die Staatsanwaltschaft Hamburg ein Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erwirkt werden.

Die Ermittler der Cold Case Unit fragen jetzt: Wer kann Angaben zu dem Phantombild machen? Es besteht die Möglichkeit, sich anonym bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte unter der Rufnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jede Polizeidienststelle.

