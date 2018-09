Hamburg-Schnelsen : Reinigung und Reparaturen: Bande betrügt 78-Jährige um Tausende Euro

Der Sohn der Frau erstattete Anzeige. Die Polizei nahm sieben Tatverdächtige fest.

19. September 2018, 14:57 Uhr

Hamburg | Ermittler des Landeskriminalamts haben am Montag sieben Männer vorläufig festgenommen. Sie stehen im Verdacht, einen bandenmäßigen Betrug begangen zu haben, indem sie überteuerte Handwerkerleistungen anboten. Die Tatverdächtigen wurden einem Haftrichter zugeführt.

Wie die Polizei berichtet, bot die Handwerkskolonne einer 78-jährigen Hausbesitzerin bereits am 15. August an, ihre Hofeinfahrt zu reinigen. Diese ging auf das Angebot der Handwerker ein und zahlte ihnen mehrere tausend Euro für die Reinigungsarbeiten, die einen Tag später fortgesetzt werden sollten. Der Frau wurde dann mitgeteilt, dass an ihrem Hausdach dringende Reparaturen durchgeführt werden müssten. Auch für diese Reparaturen veranschlagten die Tatverdächtigen mehrere tausend Euro.

Die überzeugend agierenden Täter überredeten die Frau, mit ihnen zusammen Geld bei Banken und an Geldautomaten abzuheben. Sie begleiteten die Dame hierbei. Sie übergab schließlich eine hohe Summe an Bargeld. Die Gruppe hatte für den 17. September die Abholung weiterer, angeblich noch ausstehender Gelder angekündigt.

Nachdem der Sohn der Geschädigten von diesen Reparaturarbeiten und den gezahlten Geldsummen Kenntnis erhielt, erstattete er Strafanzeige gegen die offenbar bandenmäßig agierenden Betrüger. Das für Betrug zuständige LKA 55 und das Dezernat für Trickdiebstahl (LKA 433) übernahmen die ersten Ermittlungen.

Die sieben Tatverdächtigen im Alter von 25 und 45 Jahren wurden dann am Montag bei einem Zusammentreffen in einem Schnellrestaurant von Zivilfahndern beobachtet und anschließend vorläufig festgenommen. Außerdem wurden die von den Tatverdächtigen genutzten Fahrzeuge durchsucht. Das Geld fand die Polizei nicht.

