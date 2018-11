CDU-Vorschlag : Reicht Teilzeit für die Hamburgische Bürgerschaft?

Laut CDU würden die Vorteile eines Teilzeitparlaments überwiegen. Eine Kommission soll entscheiden.

von dpa

01. November 2018, 17:53 Uhr

Hamburg | Die Debatte um die Umwandlung der Hamburgischen Bürgerschaft von einem Teilzeit- in ein Vollzeitparlament hält an. Die CDU-Fraktion schlug am Donnerstag die Bildung einer Enquete-Kommission vor, um Vorschläge zu erarbeiten. „Bisher war es unsere Haltung als CDU-Fraktion, dass die Vorteile eines Teilzeitparlaments überwiegen“, sagte Fraktionschef André Trepoll. „Jedoch muss man sich damit auseinandersetzen, dass es für einen Abgeordneten mit weiter anwachsenden Herausforderungen und Aufgaben immer schwieriger wird, Mandat, Beruf und Privatleben unter einen Hut zu bekommen.“

Die Linke kritisierte den CDU-Vorschlag als „Schnellschuss“. „Eine umfassende Reform unseres Parlaments muss aber im richtigen Rahmen, mit ausreichend Zeit und viel Expertise behandelt werden“, sagte Fraktionschefin Sabine Boeddinghaus.

Markus Scholz/dpa

In der vergangenen Woche hatte die Grünen-Abgeordnete Stefanie von Berg angekündigt, ihr Mandat niederzulegen. Als Grund hatte sie die Doppelbelastung als Leiterin des Studienseminars für Berufsschullehrer in Stade und als Abgeordnete genannt und damit die Diskussion erneut entfacht.

Nach Vorstellungen der CDU soll die Enquete-Kommission eine Empfehlung für die kommende Wahlperiode erarbeiten. Dabei könne neben der Umwandlung in ein Vollzeitparlament auch über ein mögliches Optionsmodell beraten werden, „bei dem die Abgeordneten selbst entscheiden können, ob sie Vollzeit oder Teilzeit mit größerer Unterstützung ihr Mandat ausüben wollen“, sagte Trepoll.

Boeddinghaus stellte infrage, ob eine solche Kommission „der richtige Ort und die nur noch ein gutes Jahr laufende Wahlperiode der richtige Zeitrahmen“ seien. Das von Trepoll genannte Optionsmodell bezeichnete sie als „Vorfestlegung“. „Schließlich geht es nicht nur um Arbeitszeiten und Entlohnung sondern um die Frage, wie unser Landesparlament so gestärkt werden kann, dass es endlich seinen Auftrag als demokratisches Kontrollorgan auch bei sehr komplexen Vorgängen wie zum Beispiel der Elbphilharmonie oder der HSH-Nordbank effektiv erfüllen kann.“