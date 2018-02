Hamburg : Regelung von Organspenden: Senatorin stellt Gesetzentwurf vor

Cornelia Prüfer-Storcks will mit dem Landesgesetz die Sicherheit und Transparenz in Krankenhäusern erhöhen.

von dpa

06. Februar 2018, 08:41 Uhr

Hamburg | Hamburgs Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) will am Dienstag (12.30 Uhr) den Entwurf für ein neues Landesgesetz zur Regelung von Organspenden vorstellen. Das Gesetz soll nach Angaben des Senats Vorgaben präzisieren sowie die Sicherheit und Transparenz in Krankenhäusern erhöhen.

Laut der Deutschen Stiftung Organtransplantation erreichte die Zahl der Organspender in Deutschland mit lediglich 797 den geringsten Wert seit 20 Jahren.

Nach Medienberichten sollen die Transplantationsbeauftragten in den Kliniken mehr Einfluss bekommen, um potenzielle Spender besser zu erfassen. Nach Angaben der Deutschen Stiftung Organtransplantation ist die Zahl der Organspender in Hamburg im vergangenen Jahr stark gesunken. Nur 24 Menschen seien nach ihrem Tod Organe entnommen worden. 2016 waren es noch 40 Organspender gewesen.