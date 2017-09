Hamburg : Reeperbahnfestival startet in die zwölfte Runde

vergrößern 1 von 1 Foto: Rainer Jensen 1 von 1

von Ann-Kristin Herbst und Dorit Koch, dpa

erstellt am 20.Sep.2017 | 07:59 Uhr

Hamburg | 420 Bands und Künstler, 70 Locations und etwa 600 Konzerte: Das Hamburger Reeperbahnfestival geht in die nächste Runde. Zum zwölften Mal steigt in den Clubs, Bars und Kneipen auf St. Pauli in dieser Woche Europas größtes Clubfestival. Zum Programm geht es hier.

Mit dabei: Mando Diao aus Schweden:

Zwischen der Eröffnung am Mittwochabend bis zum Abschluss am Samstag dürfen sich wieder Fans aller Genres auf Konzerte freuen - von Pop, Rock, Soul, Folk über Indie oder Elektro bis hin zu Hip-Hop. Auch diverse Konferenzen und Kunstaktionen sind geplant. Etwa 800 Programmpunkte insgesamt sind es diesmal, wie Frehn Hawel von den Organisatoren berichtete. Ein besonderer Höhepunkt ist am Samstagabend die Verleihung des Anchor-Awards. Für den Newcomer-Preis sind acht Nachwuchskünstler nominiert.

Das Festival gilt als eine der bedeutendsten Plattformen für die weltweite Musikbranche. Das Reeperbahnfestival zeige, dass „Hamburg auch eine feste Heimat für die populäre Musik ist“, sagte Bürgermeister Olaf Scholz (SPD).

In diesem Jahr geht es unter anderem um den Einfluss, den Künstler und ihre Musik in von Krisen und Krieg bestimmten Regionen haben. Oder um Protest und Musik und darum, was Konzerte wie das Global-Citizen-Event zum G20-Gipfel wirklich bewirken können.

Inspiriert vom South-By-Southwest-Festival im texanischen Austin war das Reeperbahnfestival erstmals 2006 über die Bühne gegangen. Nach einem holprigen Start hat es sich zu Europas größtem Clubfestival gemausert. Im vergangenen Jahr besuchten 38.000 Musikfans und Fachbesucher laut Veranstalterangaben das Festival.