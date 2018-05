Vorlage der Quartalszahlen : Reederei Hapag-Lloyd steigert Umsatz trotz Widrigkeiten

Umsatzsteigerung bei Hapag-Lloyd durch Übernahme der arabischen Reederei UASC und Erhöhung der Transportmengen.

von dpa

14. Mai 2018, 11:08 Uhr

Hamburg | Die Container-Reederei Hapag-Lloyd hat im ersten Quartal trotz Preiskampf und Dollarschwäche überraschend stark zugelegt. Vorstandschef Rolf Habben Jansen sprach jedoch von einem herausfordernden Marktumfeld und hofft auf einen Aufschwung ab dem Sommer.

„Im Jahresverlauf 2018 erwarten wir eine schrittweise Verbesserung des Marktumfeldes“, sagte er am Montag bei der Vorlage der Quartalszahlen in Hamburg. „Vieles davon wird sich jedoch erst in der zweiten Hälfte des Jahres ergebniswirksam zeigen.“

Im ersten Quartal steigerte Hapag-Lloyd den Umsatz dank der Übernahme der arabischen Reederei UASC und gestiegener Transportmengen um knapp 23 Prozent auf gut 2,6 Milliarden Euro. Der operative Gewinn (Ebit) vervielfachte sich von 7,5 Millionen auf rund 54 Millionen Euro.

Unter dem Strich verringerte sich der saisontypische Verlust um 41 Prozent auf 34 Millionen Euro. Die Synergien aus dem Zusammenschluss mit UASC hätten beim Ergebnis geholfen, sagte Habben Jansen.

Allerdings seien die Quartalszahlen nur eingeschränkt mit den Vorjahreswerten vergleichbar.