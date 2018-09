Hamburg : Rechtextreme planen „Merkel muss weg“-Kundgebung – abgeschirmt von Gegendemos

Rechtsextreme wollen in Hamburg demonstrieren – das ruft auch deren Gegner auf den Plan.

von dpa

05. September 2018, 18:13 Uhr

Hamburg | Vor einer für Mittwochabend angekündigten Demonstration von Rechten hat sich in Hamburg Gegenprotest formiert. Mehrere hundert Menschen versammelten sich am Nachmittag am Stephansplatz in der Innenstadt unter dem Motto „Hamburger Stimmen für Vielfalt“. Ein zweiter Demonstrationszug sollte später vom Hauptbahnhof Richtung Jungfernstieg ziehen, wo sich die Züge treffen wollten.

Wenn du nicht weißt, wo die Route lang geht, du von mehreren Tausend überrascht wirst und ihnen minutenlang auf dem Fahrrad entgegen fährst, weil es so viele sind. Hamburg !! #hh0509 pic.twitter.com/QyfVgRN0ic — Susan Djahangard (@sudjahan) 5. September 2018

Auf dem nahe gelegenen Gänsemarkt hat das „Merkel muss weg“-Bündnis eine Kundgebung angemeldet. Laut Verfassungsschutz handelt es sich bei den Organisatoren um Rechtsextremisten, die auch Verbindungen zu AfD hätten. Auch angesichts der Ereignisse in Chemnitz will die Polizei Zusammenstöße zwischen beiden Lagern mit starken Kräften verhindern.

Die Hamburgische Bürgerschaft hatte sich in ihrer Aktuellen Stunde ebenfalls mit der Demonstration beschäftigt. Dabei hatten fast alle Fraktionen den Missbrauch des Todesfalls in der sächsischen Stadt durch Populisten und Rechtsextreme verurteilt. Die AfD wies die angeblichen Verbindungen zu Extremisten zurück, relativierte aber die in Hamburg geplante Veranstaltung. „Das ist keine AfD-Demo, sondern eine Veranstaltung freier Bürger“, sagte Fraktionschef Alexander Wolf.

Mit Ausnahme der AfD haben alle Fraktionen der Bürgerschaft sich besorgt über einen Einfluss Rechtsextremer bei der „Merkel muss weg“-Kundgebung geäußert. „Die besorgt-bürgerliche Tarnung scheint nicht mehr nötig“, sagte Antje Möller von den Grünen, deren Fraktion die Debatte in der Aktuellen Stunde angemeldet hatte.

Andy Grote fordert starke, aktive Gegenbewegung

Es bestehe kein Zweifel, „dass es Rechtsextremisten sind, die hier versuchen, auf Hamburgs Straßen Fuß zu fassen“, sagte Innensenator Andy Grote (SPD) den Abgeordneten. Deshalb brauche es „eine starke, aktive Gegenbewegung aus der Mitte der Gesellschaft und einen von breitem gesellschaftlichen Kosens getragen Einsatz für unsere Demokratie (...).

dpa

Der SPD-Innenpolitiker Sören Schumacher verwies auf die Ereignisse in Chemnitz, wo „eine rechtsextremistische Ideologie ihr abscheuliches Gesicht“ gezeigt habe. „Fremdenhass, Rassismus, Antisemitismus, Nazismus sind keine Meinung, sondern ein Verbrechen“, sagte er. „Sie sind an vorderster Front, wenn es darum geht, das zu organisieren“, lautete ein Vorwurf an die AfD. Wer gegen Menschen hetzte, „ist wahrlich kein Patriot“, sagte auch CDU-Innenexperte Dennis Gladiator. „Wir werden aber nicht zusehen, wie Rechtsextremisten unsere Freiheitsrechte missbrauchen.“

AfD sieht sich als Opfer

Die AfD sieht den Verfassungsschutz politisch missbraucht und als Teil einer gegen sie gerichteten Kampagne. „Durch eine Herrschaft des Verdachts sollen die Bürger verunsichert und eingeschüchtert werden“, sagte AfD-Landeschef Dirk Nockemann.

„Sie sind nicht Opfer, sie sind Täter“, sagte die Linken-Politikerin Christiane Schneider. „Sie versuchen mit diesen ,Merkel muss weg'-Demonstrationen, das Ressentiment und den Hass, der sich in Teilen der Bevölkerung breitmacht, auf die Straße zu bringen.“ Auch Carl Jarchow von der FDP sieht „Rechtsstaat und Zivilgesellschaft gefordert“. Zugleich verwies er aber darauf, dass er gelingen müsse, Menschen, die zu solchen Demonstrationen gingen, „in einer großen Anzahl möglichst zurückzuholen zu den demokratischen Parteien“.

Für einen Eklat sorgte der Redebeitrag des aus der AfD-Fraktion ausgeschlossenen Abgeordneten Ludwig Flocken, dem nach rechtspopulistischen Entgleisungen das Wort entzogen wurde. Zuvor hatten bereits viele Abgeordnete aus Protest den Saal verlassen.