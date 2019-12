Hamburg : Raubüberfälle auf Edeka-Laden und Tankstelle: Polizei sucht nach bewaffnetem Täter

Aufgrund der Nähe der beiden Tatorte vermutet die Polizei, es könne sich um denselben Mann handeln.

Avatar_shz von TV Newskontor, Blaulicht News

18. Dezember 2019, 12:32 Uhr

Hamburg | Am Dienstagabend gab es kurz nacheinander zwei Raubüberfälle in Hamburg. Der erste wurde in einem Edeka-Markt in Ammersbek, direkt hinter der Hamburger Landesgrenze begangen.

Nur kurz danach – gegen 21.15 Uhr – fand ein zweiter Überfall auf eine Shell-Tankstelle in der Eulenkrugstraße im Stadtteil Hamburg-Volksdorf statt. Dort erbeutete der noch unbekannte Täter eine wohl geringe Menge Geld aus der Kasse.

Er hatte mit einer Schusswaffe gedroht. Zwei Mitarbeiter erlitten einen Schock, mussten aber nicht behandelt werden.

Da beide Tatorte nur zwei Bahnstationen auseinanderliegen und sich jeweils in unmittelbarer Nähe von Bahnhöfen befinden, prüft die Polizei, ob es sich um denselben Täter handeln könnte.

Die Polizisten sicherten Bilder aus den Überwachungskameras. Auch der Polizeihubschrauber „Libelle“ stieg in die Luft.

Eine Sofortfahndung blieb jedoch erfolglos.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich

etwa 25 Jahre alt

etwa 1,80 Meter groß

normale bis sportliche Statur

dunkel gekleidet

Die Polizei Hamburg bittet um Mithilfe. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 040/4286 56789 oder an einer Polizeidienststelle entgegengenommen.



Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?