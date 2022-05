Landgericht : Prozess um Steuerbetrug mit Münzen: Urteil erwartet

Im Prozess um Steuerhinterziehung in Höhe von mehr als 21 Millionen Euro beim Handel mit Münzen will das Landgericht Hamburg am Donnerstag (11.30 Uhr) das Urteil verkünden. Angeklagt sind drei Männer im Alter von 74, 47 und 32 Jahren. Sie sollen ein „Umsatzsteuer-Karussell“ mit Platinmünzen betrieben haben. Münzen seien von Deutschland ins Ausland und wieder zurück nach Hamburg über Zwischenhändler verkauft worden. Einer dieser Vorlieferanten bezahlte dabei laut Anklage keine Umsatzsteuer. Das Hamburger Unternehmen habe das gewusst und trotzdem zwischen März 2018 und Juni 2020 unrechtmäßig Vorsteuerabzüge in Millionenhöhe bei den Finanzbehörden geltend gemacht.

Für den 74-jährigen früheren Inhaber un...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.