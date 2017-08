Amtsgericht : Prozess in Hamburg: Falsche Polizisten betrügen Senioren

Als falsche Polizisten sollen zwei Männer im Raum Hamburg mehrere Senioren bestohlen haben. Sie müssen sich von Mittwoch (9 Uhr) an vor dem Amtsgericht wegen schweren Bandendiebstahls, Urkundenfälschung und Amtsanmaßung verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten im Alter von 19 und 58 Jahren vor, im Februar zwei ältere Frauen in Hamburg-Lokstedt um Schmuck und mehrere Tausend Euro Bargeld gebracht zu haben. Auch ein 80-Jähriger in Norderstedt (Kreis Segeberg) soll Opfer der falschen Polizisten geworden sein.

Nach weiteren Betrugsversuchen hatte die Polizei die beiden Angeklagten und einen Jugendlichen Anfang März festgenommen. Sie hatten nach damaligen Polizeiangaben kurz zuvor eine 80-Jährige in Hamburg-Niendorf bestohlen, waren dabei aber von Fahndern beobachtet worden. Die Beamten folgten dem Auto der mutmaßlichen Täter und stellten sie auf einer Raststätte an der A1 bei Sittensen (Niedersachsen). Gegen den Jugendlichen läuft ein gesondertes Strafverfahren.

Die Trickdiebe sollen ihre Opfer vor der Haustür angesprochen und sich als Kriminalbeamte ausgegeben haben. In mehreren Fällen hätten sie einen Dienstausweis gezeigt und seien daraufhin von den Senioren in die Wohnung gelassen worden. Den Angaben der Staatsanwaltschaft zufolge erbeuteten sie bei einer 87-Jährigen in Hamburg-Lokstedt mehrere Schmuckstücke, 2000 Euro Bargeld und eine EC-Karte, mit der einer der Angeklagten weitere 2000 Euro abhob. Bei einer 82-Jährigen im selben Stadtteil sollen sie 6000 Euro in bar und ein Tablet gestohlen haben. Dem 80-Jährigen in Norderstedt wurden 600 Euro Bargeld und eine EC-Karte entwendet, mit der die Täter 1000 Euro abhoben. In acht weiteren Fällen seien die Angeklagten gescheitert, weil die Senioren ihnen den Zutritt zur Wohnung verweigerten.

Die Polizisten-Masche ist bei Betrügern in Hamburg und Schleswig-Holstein offensichtlich verbreitet. Nur einen Monat nach der Festnahme der Angeklagten meldete die Hamburger Polizei weitere neun Betrugsversuche dieser Art. In Schleswig-Holstein erbeuteten Betrüger auf diese Weise in den vergangenen anderthalb Jahren mindestens 1,3 Millionen Euro. Seit Jahresbeginn wurden bereits mehr als 220 Fälle bekannt, in denen sich Täter am Telefon als falsche Polizisten oder Staatsanwälte ausgaben, wie die Polizei Anfang August mitteilte. In sieben Fällen gelangten sie dadurch an Geld ihrer Opfer. 2016 hatte es in Schleswig-Holstein mehr als 160 Versuche gegeben, 12 davon waren erfolgreich.

Oftmals nutzen die Täter bei ihren Anrufen technische Tricks, die dem Angerufenen die „110“ oder zumindest eine örtliche Vorwahl vortäuschen. Die Polizei rufe niemals unter der Notrufnummer an, warnte Polizeiexperte Stephan Steffen. Beamte würden am Telefon auch nicht nach finanziellen Verhältnissen oder gezielt nach Wertsachen in der Wohnung fragen.

von dpa

erstellt am 23.Aug.2017 | 06:50 Uhr