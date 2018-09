Soko „Schwarzer Block“ : Polizei vollstreckt Durchsuchungsbeschlüsse in Hamburg, SH und NRW

Es geht um Straftaten, die während der Ausschreitungen beim G20-Gipfel in Hamburg begangen worden sein sollen.

von Gerrit Hencke

18. September 2018, 07:29 Uhr

Hamburg | Seit dem frühen Dienstagmorgen führt die Soko „Schwarzer Block“ mit Unterstützung der Polizei in Hamburg, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen Vollstreckungsmaßnahmen durch. Das teilte die Polizei mit. Dabei geht es um Wohnungsdurchsuchungen bei Tatverdächtigen, denen Straftaten bei den Ausschreitungen bei der „Welcome to hell“-Demonstration am 6. Juli und im Schanzenviertel am Abend des 7. Juli 2017 vorgeworfen werden.

Bei den vorgeworfenen Straftaten während des G20-Gipfels in Hamburg handelt es sich um schweren Landfriedensbruch, Widerstand gegen Polizeibeamte, tätliche Angriffe auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzungsdelikte, unter anderem durch Flaschen- und Steinwürfe auf Polizisten, sowie Plünderungen von Supermärkten und das Errichten und in Brand setzen von Barrikaden.

Die Polizei hatte am Dienstag außerdem erstmals eine europaweite öffentliche Fahndung gestartet. Die vier Gesuchten – drei Männer und eine Frau – sollen an der Serie von Brandstiftungen an der Elbchaussee beteiligt gewesen sein, bei der damals ein Schaden von rund 1,5 Millionen Euro entstand. Die Hamburger Polizei veröffentlichte am Dienstag die Fotos der vier Gesuchten auf ihrer Internetseite www.polizei.hamburg/g20-fahndungen.

Die Durchsuchungsmaßnahmen dauern derzeit noch an. Weitere Informationen will die Polizei im Laufe des Tages bekannt gegeben.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?